Mulher que morreu em acidente na BR-386 vinha ao velório do pai em Jaboticaba

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (17) resultou na morte de uma mulher na BR-386, em Carazinho, no trecho que liga o município a Sarandi.

A vítima fatal foi identificada como Marina Almeida Bueno, de 41 anos, moradora de Parobé. A circunstância da tragédia chama atenção: ela estava a caminho de Jaboticaba para o velório do próprio pai quando ocorreu o acidente. Marina morreu ainda no local devido à violência do impacto.

Dinâmica do acidente

Conforme informações preliminares do 7º Batalhão de Bombeiro Militar, o sinistro aconteceu por volta das 14h30. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com os levantamentos iniciais, um Toyota Corolla, com placas de Boa Vista das Missões, colidiu frontalmente com uma carreta graneleira tracionada por um cavalo mecânico Mercedes-Benz. No momento do acidente, chovia no trecho da rodovia, o que pode ter contribuído para a colisão.

Feridos ficaram presos às ferragens

O motorista do carro, morador de Jaboticaba, ficou preso às ferragens e precisou ser retirado com o uso de técnicas de desencarceramento. Após o resgate, ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Clínicas de Carazinho em estado grave.

Uma terceira vítima, uma menor de idade que também estava no veículo, foi atendida pelos bombeiros e levada ao hospital por uma ambulância de resgate. Assim como o condutor, ela também ficou presa às ferragens, exigindo a atuação das equipes de salvamento.

Trânsito e investigação

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e controlou o fluxo de veículos no local. Apesar da gravidade do acidente, o trânsito não foi totalmente interrompido, mas segue lento, exigindo atenção dos motoristas.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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