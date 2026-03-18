Homem que torturou e matou companheira é condenado a 99 anos de prisão em Frederico Westphalen

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou Evandro do Amaral a 99 anos de prisão por matar a companheira Ângela Stratmann em janeiro de 2025. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (17) em júri realizado em Frederico Westphalen.

Amaral foi condenado a 99 anos por tentativa de feminicídio, feminicídio, tortura continuada, fraude processual, e desobediência a ordens judiciais. Ele está preso desde a época do crime, restando 98 anos e 3 meses da condenação em regime fechado.

Ângela Stratmann, 35 anos, foi encontrada morta na varanda de casa em 17 de janeiro de 2025. Evandro do Amaral, marido da vítima, foi apontado pela Polícia Civil como o autor do crime. Ele fugiu e foi localizado em Santa Catarina no dia 21 daquele mês.

Provas obtidas na investigação apontaram histórico de violência contra a mulher. No dia do crime, conforme o inquérito, além de ser torturada, a vítima foi obrigada a gravar a si mesma sendo agredida. As agressões severas resultaram em hemorragia intracraniana e em sua morte.

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