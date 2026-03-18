Polícia apreende planta de maconha durante operação em Redentora

A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (17), uma apreensão de cannabis sativa no município de Redentora, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Polícia local, com apoio da Brigada Militar.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma propriedade privada, onde os policiais localizaram um pé de cannabis com aproximadamente um metro de altura, além de uma porção da mesma substância.

De acordo com a polícia, a ocorrência está ligada a uma investigação que apura o cultivo ilegal da planta no município. Ainda conforme as autoridades, há poucos dias, outros dois pés de cannabis sativa já haviam sido apreendidos no mesmo contexto.

A ação faz parte de um trabalho contínuo para coibir o plantio de maconha em residências da cidade. O caso segue sendo investigado por meio de procedimento policial.





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