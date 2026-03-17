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VFlow aposta em locação de e-bikes para entregadores

Fundada em 2025, startup inicia operação no Brasil com foco em democratizar o acesso à mobilidade sustentável e atrair investidores para a economia...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/03/2026 às 16h09
VFlow aposta em locação de e-bikes para entregadores
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O mercado de bicicletas elétricas no Brasil vive uma expansão acelerada nos últimos anos. Segundo dados da Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de Bicicletas), divulgados pela revista Exame, o número de unidades em circulação saltou de 7.600 em 2016 para 284 mil em 2024, um crescimento de 3.637%. Nesse cenário, a VFlow Bike iniciou sua operação no país com foco em oferecer soluções de mobilidade elétrica para entregadores de aplicativo. Fundada em 2025, a empresa quer democratizar o acesso à bicicleta elétrica por meio de um modelo de locação, permitindo que profissionais que não têm condições financeiras de adquirir o equipamento possam utilizá-lo como ferramenta de trabalho. Além disso, a VFlow também se posiciona como alternativa para investidores interessados em participar da economia real, com a garantia de ativos físicos integrados a uma operação em funcionamento. De acordo com Rafael Marques, cofundador da empresa, o cenário atual da mobilidade elétrica no Brasil é promissor.

"A nossa visão é extremamente otimista. A recente regulamentação com definições claras sobre bicicletas elétricas e veículos autopropelidos trouxe mais segurança jurídica para fabricantes, importadores e consumidores. Esse marco regulatório tende a acelerar significativamente o crescimento do setor no Brasil, acompanhando uma tendência global de expansão da mobilidade elétrica individual", afirma.

Os números reforçam a relevância da mobilidade elétrica no Brasil. Um levantamento da IMARC Group aponta que o mercado nacional atingiu valor de US$ 21,9 milhões em 2025. A estimativa é que o setor chegue a US$ 36,7 milhões até 2034, exibindo um CAGR de 5,95% durante o período. O executivo explica que o modelo de locação funciona de forma semelhante a uma assinatura de serviço: o entregador paga um valor mensal e passa a utilizar uma bicicleta elétrica equipada com seguro completo, rastreador e manutenção incluída. "Dessa forma, ele tem acesso a um equipamento de alto desempenho para trabalhar, sem precisar se preocupar com custos inesperados ou manutenção do veículo", acrescenta.

A iniciativa busca eliminar a barreira inicial do custo elevado das bicicletas elétricas, ampliando o acesso à tecnologia. "A e-bike ainda é um equipamento relativamente caro para grande parte dos entregadores de aplicativo. O modelo de locação visa eliminar essa barreira, permitindo que o entregador utilize uma bicicleta elétrica sem precisar fazer um investimento alto para adquiri-la", enfatiza.

Além do impacto direto na produtividade e na renda dos entregadores, o movimento também se propõe a contribuir para a agenda de sustentabilidade. "A mobilidade elétrica tem um papel cada vez mais importante na construção de cidades mais sustentáveis. Ao substituir veículos movidos a combustíveis fósseis por bicicletas elétricas, queremos reduzir significativamente a emissão de poluentes no ambiente urbano", informa Rafael Marques.

"Por isso, a tendência é vermos um aumento gradual no número de entregadores utilizando bicicletas elétricas, contribuindo para uma mobilidade urbana mais sustentável, silenciosa e com menor impacto ambiental", completa.

Atração de investidores

O modelo de investimento oferecido pela VFlow também é parte da estratégia de expansão. Os recursos aplicados são destinados à aquisição das bicicletas que passam a integrar a frota da empresa e geram receita por meio da locação mensal. Cada bicicleta representa um ativo produtivo dentro da operação, e a receita gerada pelos contratos de locação é o que sustenta o crescimento do modelo. Atualmente, a operação da VFlow está concentrada em Vila Velha, no Espírito Santo. A escolha da região da Grande Vitória foi estratégica, considerando fatores como topografia favorável, presença significativa de entregadores que já utilizam bicicletas e indicadores de segurança urbana.

"Para 2026, nossa meta é expandir a frota e alcançar cerca de 500 bicicletas elétricas em operação na região, ampliando o impacto para os entregadores que dependem da bicicleta como ferramenta de trabalho", projeta. A empresa também já estuda expansão para outras regiões do país, especialmente cidades do litoral nordestino, que apresentam características urbanas compatíveis com o modelo. "Estamos criando um modelo que pode democratizar o acesso à mobilidade elétrica e transformar a bicicleta em uma ferramenta de geração de renda", conclui Rafael Marques.

Para saber mais, basta acessar: https://saiba-mais.vflowinvest.com.br/

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