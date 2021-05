Retomada do turismo estrangeiro será tema de debate da CDR na segunda-feira

Ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional vai discutir queda do fluxo turístico internacional em razão da pandemia, como também o encerramento de estabelecimentos do setor - Ricardo Carreon

No quinto encontro do ciclo de debates que avalia os efeitos da pandemia sobre o setor de turismo no Brasil, a Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) debaterá o tema “O Brasil na retomada do turismo internacional: estratégias para a ampliação de turistas estrangeiros no país". A reunião será na segunda-feira (31), a partir das 18h.

Com a crise provocada pelo coronavírus e as restrições ao fluxo turístico internacional, o setor registra perdas expressivas. Segundo levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os gastos de turistas estrangeiros no Brasil caiu 49% em 2020 (R$ 3 bilhões), com relação a 2019 (R$ 6 bilhões) — o menor volume desde 2003.

Outra consequência da pandemia evidenciada pelo estudo é o encerramento de 35,5 mil estabelecimentos do setor turístico apenas no ano passado. Essa é a maior perda anual desde 2016, quando 44,9 mil estabelecimentos foram fechados.

Entre os convidados para o debate na comissão estão o diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo, Carlos Brito; o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio; o presidente da União Nacional dos Conventions & Visitors Bureaus e Entidades de Destinos (Unedestinos), Toni Sando; e do presidente do Maceió Convention & Visitors Bureau (MC&VB), Glênio Vasconcelos Cedri.

Iniciado em 10 de maio, o Ciclo de Debates sobre Turismo foi solicitado pelo senador Fernando Collor (Pros-AL), presidente da CDR. Ao todo, estão previstas oito reuniões, todas às segundas. Os próximos encontros estão marcados para 7 e 14 de junho, que debaterão, respectivamente, os temas "Setor de Bares e Restaurantes: cenário atual e desafios para o período pós-pandemia” e “O papel dos parques como indutores do turismo de lazer: estratégias para a ampliação de turistas nacionais e internacionais".