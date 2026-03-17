Terça, 17 de Março de 2026
18°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Três homens são presos com drogas durante ação policial em Campo Novo

Operação da Brigada Militar resulta na apreensão de entorpecentes e celulares.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 7º BPM
17/03/2026 às 09h36
Três homens são presos com drogas durante ação policial em Campo Novo
(Foto: Efetivo 7°BPM)

Na madrugada desta terça-feira, 17 de março, a Brigada Militar, por meio de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar, realizou a prisão de três indivíduos envolvidos com o comércio ilegal de drogas no município de Campo Novo.

Durante a abordagem, os agentes localizaram e apreenderam 28 pedras de crack, já fracionadas para venda, além de três aparelhos celulares.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para os procedimentos legais, juntamente com o material recolhido.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: 29º BPM)
Segurança Prisional Há 8 horas

Mulher é detida ao tentar arremessar objetos ilegais para presídio em Ijuí

Ação da Brigada Militar intercepta tentativa de envio de itens proibidos para dentro da unidade prisional.

 (Foto: Reprodução)
Prisão Há 9 horas

Tenente Portela: Homem é preso preventivamente por descumprir medidas judiciais

Ação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar reforça combate à reincidência criminal na região

 (Foto: Divulgação)
Trânsito Há 1 dia

Colisão frontal deixa uma vítima fatal e feridos graves na região noroeste.

Vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospital em Cruz Alta após o impacto entre dois veículos.

 (Foto: Geração / IA)
Violência Urbana Há 1 dia

Homem fica ferido após disparo de arma de fogo em Santo Ângelo

Ataque ocorreu após discussão e suspeito teria fugido em veículo.

 (Foto: Grupo Caçadores de Notícias)
Acidente Rodoviário Há 1 dia

Carro capota em estrada do interior de Catuípe e seis jovens ficam feridos

Vítimas foram socorridas por bombeiros e encaminhadas para atendimento hospitalar em Ijuí.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 22°
24° Sensação
2.07 km/h Vento
94% Umidade
100% (5.8mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Quarta
32° 18°
Quinta
34° 22°
Sexta
35° 18°
Sábado
35° 22°
Domingo
35° 22°
Últimas notícias
Tecnologia Há 21 segundos

Canon do Brasil realiza evento "Uma Canon na Mão"
Câmara Há 26 segundos

Comissão aprova projeto que prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva
Senado Federal Há 30 segundos

Kajuru alerta para risco de EUA classificar facções do Brasil como terrorismo
Senado Federal Há 34 segundos

Comissão do Senado aprova Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito
Economia Há 20 minutos

VFlow aposta em locação de e-bikes para entregadores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 -0,59%
Euro
R$ 6,00 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,020,64 +0,65%
Ibovespa
180,503,73 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6977 (16/03/26)
06
18
43
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3637 (16/03/26)
03
04
06
07
08
09
10
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias