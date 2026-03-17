Três homens são presos com drogas durante ação policial em Campo Novo

Na madrugada desta terça-feira, 17 de março, a Brigada Militar, por meio de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar, realizou a prisão de três indivíduos envolvidos com o comércio ilegal de drogas no município de Campo Novo.

Durante a abordagem, os agentes localizaram e apreenderam 28 pedras de crack, já fracionadas para venda, além de três aparelhos celulares.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para os procedimentos legais, juntamente com o material recolhido.

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