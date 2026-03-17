Mulher é detida ao tentar arremessar objetos ilegais para presídio em Ijuí

No início da noite de hoje (16/03), a Brigada Militar de Ijuí, através do 29º BPM, prendeu uma mulher e apreendeu um material que seria arremessado para o interior da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí (PEMEI).

A Equipe Policial durante patrulhamento pelo bairro Alvorada em Ijuí, visualizou um veículo que despertou a atenção dos mesmos, veículo este que ao perceber a aproximação dos Polciais empreendeu fuga sendo acompanhado por algumas quadras até a condutora, uma mulher perder o controle e se atirar do veículo em movimento, continuando a tentativa de fugir a pé, sendo acompanhada e contida pelos policiais.

Com ela nada foi encontrado, mas após revista veicular, no interior do carro em que ela conduzia foi localizado uma sacola grande com objetos embalados em garrafas pet, espuma e fita adesiva, material esse que seria arremessado para o interior da Penitenciária Modulada de Ijuí.

Ao abrir o material foi localizado e apreendido Cinco celulares, cinco carregadores, 15 fones de ouvido, três cigarros eletrônicos, 20 resistências, três bonés, dois mini modem de sinal Wi-Fi, um Relógio, diversas bijuterias, um pet de 600ml de bebida alcoólica e seis garfos de cozinha.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão à suspeita que foi conduzido até a UPA para exames de rotina e em seguida apresentada juntamente com o material apreendido na Delegacia de Polícia para fins de registro do fato.

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