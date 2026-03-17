Tenente Portela: Homem é preso preventivamente por descumprir medidas judiciais

Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Brigada Militar resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em Tenente Porte.



A operação ocorreu nesta segunda-feira dia 16 de Março e teve como alvo um indivíduo que vinha descumprindo reiteradamente medidas cautelares impostas pela Justiça.

De acordo com as autoridades, o homem já estava sob monitoramento por envolvimento em crimes patrimoniais. Mesmo submetido a restrições judiciais, ele voltou a praticar delitos, o que levou à representação pela sua prisão preventiva.

A captura foi realizada por policiais da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, com apoio de efetivos da Brigada Militar. Após ser localizado e detido, o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais de praxe.

Concluídas as formalidades, o indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

A ação faz parte das estratégias adotadas pelas forças de segurança para coibir o descumprimento de determinações judiciais e reforçar a manutenção da ordem pública na região.







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