Radioagência Nacional lança nova temporada da série Tira-Dúvidas do IR

A Radioagência Nacional lança, nesta segunda-feira (16), a nova edição da série Tira-Dúvidas do IR . Com 22 episódios, a temporada de 2026 chega com o propósito de contribuir para facilitar a vida dos contribuintes na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) deste ano.

No ar desde 2023, a série Tira-Dúvidas do IR será publicada sempre nas segundas e sextas-feiras, até o final do prazo para entrega da declaração. Além disso, a produção terá conteúdos transmitidos na Rádio Nacional e que estarão disponíveis na Radioagência Nacional e na Agência Brasil .

Entre os destaques desta temporada, o Tira-Dúvidas do IR vai listar as principais mudanças divulgadas pela Receita Federal, explicar as formas de declaração e dar dicas pontuais. Como na edição de 2025, a produção também vai verificar e desmentir fake news relacionadas à declaração do IRPF.

Em 2024, a série Tira-Dúvidas do IR venceu o Prêmio de Educação Fiscal , e o repórter Edgard Matsuki, nome à frente do projeto, foi escolhido entre os 50 jornalistas +Admirados da Imprensa de Economia , Negócios e Finanças, em 2025. O produto jornalístico tem a produção de Marizete Cardoso, edição de Beatriz Arcoverde e coordenação de Bruna Athayde.

Clique aqui e confira o primeiro episódio .