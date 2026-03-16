Colisão frontal deixa uma vítima fatal e feridos graves na região noroeste.

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem de 58 anos e deixou outras pessoas gravemente feridas na noite do último sábado, 14, no interior de Boa Vista do Incra, município vizinho de Cruz Alta.

A colisão frontal envolveu dois veículos na rodovia vicinal Genuíno Techio, via que estabelece a ligação entre os municípios de Fortaleza dos Valos e Boa Vista do Incra.

O sinistro foi registrado na localidade conhecida como Pinheirinhos, nas proximidades do acesso à União Gaúcha.

A vítima fatal foi identificada como Erli Pereira, de 58 anos, conhecido popularmente como Ronaldinho. As equipes de emergência de Boa Vista do Incra realizaram o resgate dos sobreviventes, que apresentavam ferimentos graves, e os encaminharam para atendimento médico especializado no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta.

Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o quadro clínico das demais vítimas até o momento.

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