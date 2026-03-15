Veículo capota e condutor fica preso as ferragens em Barra do Guarita

Um acidente de trânsito foi registrado por volta do meio-dia deste sábado, 14 de março, em Barra do Guarita. Um veículo acabou capotando na llocalidade de Esquina Jaboticaba, deixando o condutor preso nas ferragens.



Equipes do SAMU e dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionadas e se deslocaram até o local para realizar o resgate e prestar atendimento à vítima.



Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do motorista. As causas do acidente também ainda são desconhecidas.







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