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Acidente entre caminhão e motocicleta é registrado na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho

Motociclista envolvida em acidente permanece as margens da RSC-472

Por: Andre Eberhardt Fonte: Portela Online
13/03/2026 às 20h47
Acidente entre caminhão e motocicleta é registrado na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho
(Foto: Portela Online)

Um acidente de trânsito foi registrado na RSC-472, entre Tenente Portela e Palmitinho, nas proximidades da localidade de Lajeado Filisbino.

Segundo informações apuradas pelo Portela Online, a colisão envolveu um caminhão e uma motocicleta. A moto permaneceu às margens da rodovia após o acidente.
O condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, apresentando escoriações e com suspeita de fratura no braço esquerdo . Ainda conforme as informações obtidas, o motorista do caminhão envolvido no acidente teria se dirigido até a sede do pelotão da Brigada Militar de Tenente Portela para prestar esclarecimentos.

Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde do motociclista ou sobre as circunstâncias do acidente.




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