Acidente entre caminhão e motocicleta é registrado na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho

Um acidente de trânsito foi registrado na RSC-472, entre Tenente Portela e Palmitinho, nas proximidades da localidade de Lajeado Filisbino.
Segundo informações apuradas pelo Portela Online, a colisão envolveu um caminhão e uma motocicleta. A moto permaneceu às margens da rodovia após o acidente.
O condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, apresentando escoriações e com suspeita de fratura no braço esquerdo . Ainda conforme as informações obtidas, o motorista do caminhão envolvido no acidente teria se dirigido até a sede do pelotão da Brigada Militar de Tenente Portela para prestar esclarecimentos.
Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde do motociclista ou sobre as circunstâncias do acidente.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp