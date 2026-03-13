Acidente entre caminhão e motocicleta é registrado na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho

O condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, apresentando escoriações e com suspeita de fratura no braço esquerdo .

Ainda conforme as informações obtidas, o motorista do caminhão envolvido no acidente teria se dirigido até a sede do pelotão da Brigada Militar de Tenente Portela para prestar esclarecimentos.