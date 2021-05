Humberto e Girão debatem primeiro mês da CPI no TV Senado Live

No TV Senado Live desta sexta-feira (28), às 9h, os senadores Eduardo Girão (Podemos-CE) e Humberto Costa (PT-PE), comentam os trabalhos da CPI da Pandemia, que completou um mês desde a instalação em 27 de abril. No programa, o público pode tirar dúvidas sobre o tema e enviar perguntas aos parlamentares por meio das redes sociais da TV Senado ou pelo portal e-Cidadania.

A CPI tem o objetivo de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da covid-19. A comissão também investiga a utilização dos recursos repassados aos governos estaduais e prefeituras.

Desde o início dos trabalhos, a CPI colheu, entre outros depoimentos, o do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e os dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. Os senadores ainda votaram esta semana a convocação de nove governadores.

O TV Senado Live é um programa de entrevistas ao vivo e interativo. Toda sexta, os jornalistas trazem um bate-papo com parlamentares e especialistas sobre os mais variados temas da atualidade.