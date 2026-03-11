Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI do Banco Master

Dias Toffoli se declarou suspeito para analisar o caso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/03/2026 às 20h03
Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI do Banco Master
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) foi escolhido nesta quarta-feira (11) novo relator da ação para obrigar a Câmara dos Deputados a instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as fraudes no Banco Master.

Zanin foi escolhido após Dias Toffoli se declarar suspeito para analisar o caso e deixar a relatoria do mandado da segurança . O sorteio foi feito pelo sistema eletrônico de distribuição de processos da Corte.

No mês passado, Toffoli também deixou a relatoria do inquérito que investiga as fraudes no Master após a Polícia Federal (PF) informar o presidente do STF, Edson Fachin, que há menções a ele em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que teve o aparelho apreendido durante a primeira fase da Operação Compliance Zero , deflagrada no ano passado.

O ministro é um dos sócios do resort Tayayá, localizado no Paraná. O empreendimento foi comprado por um fundo de investimentos que é ligado ao Master e investigado pela PF.

CPI

O mandado de segurança para garantir a abertura da CPI foi protocolado pelo deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). O parlamentar alega que o requerimento para a criação da comissão já foi protocolado e cumpriu os requisitos legais.

Segundo o parlamentar, há omissão do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao deixar de instalar a CPI.

“O requerimento obteve um total de 201 assinaturas, cumprindo o requisito de mais de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados, possui objeto certo e prazo definido, preenchendo, assim, todos os requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal”, disse o deputado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 1 hora

Toffoli se declara suspeito para relatar pedido de CPI do Master

Ministro pediu que o caso seja redistribuído para outro membro do STF

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

Toffoli vai relatar pedido para criação da CPI do Banco Master

Nome foi escolhido pelo sistema eletrônico de distribuição do STF

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 3 horas

Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF

Grupo foi condenado a 16 anos de prisão

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS

Presidente da Crefisa e do Palmeiras irá depor como testemunha
Justiça Há 6 horas

Justiça envia caso de PM baleada na cabeça para vara de feminicídio

Inicialmente, marido da vítima relatou suicídio

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
68% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 38 minutos

Vai à sanção dever da empresa de informar sobre direito a folga para exames
Senado Federal Há 51 minutos

Mecias deixa mandato; Roberta Acioly é a nova senadora por Roraima
Senado Federal Há 51 minutos

Brasil enfrenta crise em várias áreas, diz Astronauta Marcos Pontes
Senado Federal Há 51 minutos

Aprovada maior prioridade em cirurgias para mulheres vítimas de violência
Câmara Há 51 minutos

Ministério das Mulheres quer ampliar ensino da Lei Maria da Penha nas escolas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,16%
Euro
R$ 5,96 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 384,883,78 +0,51%
Ibovespa
183,969,34 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias