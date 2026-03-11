Quarta, 11 de Março de 2026
Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF

Grupo foi condenado a 16 anos de prisão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/03/2026 às 16h43
Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (11) a prisão de cinco ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que foram condenados a 16 anos de prisão por omissão na contenção dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 .

A decisão atinge Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral, Klepter Rosa Gonçalves, ex-subcomandante-geral, e os coronéis Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Sousa e Marcelo Casimiro Vasconcelos.

Os condenados vão ficar presos no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília .

O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes .

O ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques também estão presos no local.

As prisões foram determinadas após o fim da possibilidade de recursos contra a decisão da Primeira Turma, que, em dezembro do ano passado, condenou os oficiais a 16 anos de prisão.

No mês passado, o colegiado julgou os últimos recursos das defesas. Prevaleceu no julgamento voto do relator, ministro Alexandre de Moraes . Para o ministro, não houve irregularidades na decisão colegiada condenou os oficiais O voto foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

