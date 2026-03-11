Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Operação conjunta recupera caminhonete furtada e apreende grande carga de cigarros em Crissiumal

Abordagem ocorreu durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras; motorista conseguiu fugir e carga ilegal foi avaliada em mais de R$ 900 mil.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guia Crissiumal
11/03/2026 às 11h40
Operação conjunta recupera caminhonete furtada e apreende grande carga de cigarros em Crissiumal
(Foto: Efetivo 7ºBPM)

Na madrugada desta quarta-feira (11/03), a Brigada Militar, através dos Policiais Militares da Força Tática do 7º BPM, em ação conjunta com agentes da Polícia Civil, durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras,  recuperaram um veículo furtado/roubado e apreenderam cigarros de origem estrangeira em Crissiumal.

Após informações de que uma caminhonete estaria vindo da área de fronteira carregada com cigarros,  imediatamente a guarnição iniciou as diligências,  localizando o veículo.

Durante a ocorrência o condutor fugiu do local, não sendo identificado. Em consulta ao sistema informatizado o veículo estava em situação de furtado/roubado.

Foram apreendidos 144 mil maços de cigarros e o veículo recuperado.

Estima-se que o prejuízo total ao crime foi de R$ 928.322,00.

(Foto: Efetivo 7ºBPM)

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: 37º BPM)
Segurança Pública Há 4 horas

Brigada Militar recupera caminhão em situação de furto em Seberi

O caminhão foi recolhido e confeccionado o registro de ocorrência para apuração dos fatos pela Polícia Judiciária.

 (Foto: Divulgação / Policia Civil)
Prisão Há 5 horas

Mulher é presa após polícia encontrar cocaína em urina da filha de 3 anos no RS

Mulher de 33 anos foi detida no no bairro São Vicente; ela estava foragida desde setembro do ano passado

 Foto: Divulgação PRF
Prisão Há 22 horas

PRF prende homem com carga de cigarros na BR-468 em Coronel Bicaco

O condutor do veículo, de 37 anos de idade, é natural de Espumoso-RS.

 Foto: Polícia Civil / Divulgação
Prisão Há 22 horas

Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos

Operação integrada entre Polícia Civil e Brigada Militar apreende droga avaliada em cerca de R$ 625 mil

 (Foto: Reprodução / SB News)
Caso Trágico Há 1 dia

Jovem morre após ser atingido por disparo durante ocorrência policial em São Borja

Segundo a Brigada Militar, tiro teria ocorrido de forma acidental durante abordagem; policial foi autuado por homicídio culposo.

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
31° Sensação
1.76 km/h Vento
50% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

CAS aprova campanhas e ações públicas contra sedentarismo
Agricultura Há 5 minutos

Eduardo Leite apresenta ao ministro da Agricultura plano para ampliar irrigação no RS com prorrogação da dívida com a União
Câmara Há 5 minutos

Comissão de Trabalho aprova projeto que inclui sindicatos no regime do Simples Nacional
Planejamento Há 5 minutos

Governo do Estado lança painel digital da Rede de Proteção à Mulher no Rio Grande do Sul
Câmara Há 20 minutos

Comissão aprova criação de adicional de 30% para profissionais de saúde em áreas de risco e conflito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,18%
Euro
R$ 5,97 -0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 386,132,10 +0,85%
Ibovespa
183,177,66 pts -0.15%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias