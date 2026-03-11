Operação conjunta recupera caminhonete furtada e apreende grande carga de cigarros em Crissiumal

Na madrugada desta quarta-feira (11/03), a Brigada Militar, através dos Policiais Militares da Força Tática do 7º BPM, em ação conjunta com agentes da Polícia Civil, durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, recuperaram um veículo furtado/roubado e apreenderam cigarros de origem estrangeira em Crissiumal.

Após informações de que uma caminhonete estaria vindo da área de fronteira carregada com cigarros, imediatamente a guarnição iniciou as diligências, localizando o veículo.

Durante a ocorrência o condutor fugiu do local, não sendo identificado. Em consulta ao sistema informatizado o veículo estava em situação de furtado/roubado.

Foram apreendidos 144 mil maços de cigarros e o veículo recuperado.

Estima-se que o prejuízo total ao crime foi de R$ 928.322,00.

(Foto: Efetivo 7ºBPM)

