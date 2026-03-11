Brigada Militar recupera caminhão em situação de furto em Seberi

Na tarde de terça-feira (10/3), a Brigada Militar, por meio dos policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), recuperou um caminhão em situação de furto no município de Seberi.

Após receber informações de que o veículo chegaria à cidade, as guarnições realizaram a abordagem de um caminhão guincho que transportava na plataforma um caminhão M.BENZ/L1618, o qual constava em situação de furto.

Durante a ação, os envolvidos relataram que o proprietário teria sido vítima de estelionato após uma negociação do veículo. Diante das circunstâncias, o caminhão foi recolhido e confeccionado o registro de ocorrência para apuração dos fatos pela Polícia Judiciária. Após os procedimentos, os envolvidos foram liberados.

