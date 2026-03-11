Quarta, 11 de Março de 2026
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar recupera caminhão em situação de furto em Seberi

O caminhão foi recolhido e confeccionado o registro de ocorrência para apuração dos fatos pela Polícia Judiciária.

Por: Marcelino Antunes Fonte: 37º BPM
11/03/2026 às 09h43 Atualizada em 11/03/2026 às 09h58
Brigada Militar recupera caminhão em situação de furto em Seberi
(Foto: 37º BPM)

Na tarde de terça-feira (10/3), a Brigada Militar, por meio dos policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), recuperou um caminhão em situação de furto no município de Seberi.

Após receber informações de que o veículo chegaria à cidade, as guarnições realizaram a abordagem de um caminhão guincho que transportava na plataforma um caminhão M.BENZ/L1618, o qual constava em situação de furto.

Durante a ação, os envolvidos relataram que o proprietário teria sido vítima de estelionato após uma negociação do veículo. Diante das circunstâncias, o caminhão foi recolhido e confeccionado o registro de ocorrência para apuração dos fatos pela Polícia Judiciária. Após os procedimentos, os envolvidos foram liberados.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Policia Civil)
Prisão Há 1 hora

Mulher é presa após polícia encontrar cocaína em urina da filha de 3 anos no RS

Mulher de 33 anos foi detida no no bairro São Vicente; ela estava foragida desde setembro do ano passado

 Foto: Divulgação PRF
Prisão Há 18 horas

PRF prende homem com carga de cigarros na BR-468 em Coronel Bicaco

O condutor do veículo, de 37 anos de idade, é natural de Espumoso-RS.

 Foto: Polícia Civil / Divulgação
Prisão Há 18 horas

Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos

Operação integrada entre Polícia Civil e Brigada Militar apreende droga avaliada em cerca de R$ 625 mil

 (Foto: Reprodução / SB News)
Caso Trágico Há 1 dia

Jovem morre após ser atingido por disparo durante ocorrência policial em São Borja

Segundo a Brigada Militar, tiro teria ocorrido de forma acidental durante abordagem; policial foi autuado por homicídio culposo.

 (Foto: Geração / IA)
Violência Doméstica Há 1 dia

Suspeito de estupro e cárcere privado contra gestante é preso em Redentora

Operação da Polícia Civil contou com apoio da delegacia de Miraguaí e resultou na detenção preventiva do investigado, que foi encaminhado ao presídio de Três Passos.

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
10h13 Nascer do sol
10h13 Pôr do sol
Quinta
° °
Sexta
° °
Sábado
° °
Domingo
° °
Segunda
° °
Últimas notícias
Geral Há 14 minutos

Vereador do Rio é preso suspeito de ligação com o Comando Vermelho
Saúde Há 14 minutos

São Paulo tem primeiro caso de sarampo em 2026
Senado Federal Há 14 minutos

Mostra une protagonismo feminino a ilustrações de Maurício de Sousa
Segurança Pública Há 30 minutos

Brigada Militar recupera caminhão em situação de furto em Seberi
Câmara Há 1 hora

CPMI do INSS cancela depoimento do ex-sócio de Daniel Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,17%
Euro
R$ 6,00 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,377,26 -0,99%
Ibovespa
183,447,00 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias