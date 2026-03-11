Quarta, 11 de Março de 2026
Mulher é presa após polícia encontrar cocaína em urina da filha de 3 anos no RS

Mulher de 33 anos foi detida no no bairro São Vicente; ela estava foragida desde setembro do ano passado

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
11/03/2026 às 09h06
(Foto: Divulgação / Policia Civil)

Uma mulher de 33 anos foi presa preventivamente pela Polícia Civil na segunda-feira (9), em Gravataí, na Região Metropolitana, por suspeita de maus-tratos contra a filha de três anos.

De acordo com a delegada Amanda Andrade, a investigação começou em setembro de 2025, após o pai da criança notar que ela estava "grogue" em um fim de semana que passou na casa da mãe. Um exame foi feito em um hospital e constatou cocaína na urina dela.

Ainda em setembro do ano passado, houve pedido de prisão preventiva, mas a mulher estava foragida desde então. A prisão ocorreu no bairro São Vicente.

Ainda conforme Andrade, a suspeita já tinha histórico de maus-tratos com outros filhos.

— Ela tem antecedente por submeter criança a constrangimento — destacou a delegada.

A polícia aguarda laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para saber a quantidade exata de droga que a criança foi submetida.

O nome da mulher não foi divulgado pela polícia.

 

 

