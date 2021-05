Oriovisto sugere vacinação contra covid-19 para o Legislativo

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) pediu, durante a ordem do dia desta quinta-feira (27), uma reflexão sobre uma possível vacinação contra a covid-19 para os servidores do Legislativo. Oriovisto disse perceber uma certa “fragilidade do momento”, pela falta de reuniões presenciais no Senado e na Câmara dos Deputados. Em resposta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu avaliar a sugestão do colega.

Oriovisto admitiu que o ritmo da vacinação é lento, mas disse que vários estados já estão vacinando professores, policiais e pessoas com comorbidades. O senador ainda afirmou ter a esperança de que até o fim do ano o Brasil estará livre da pandemia. De acordo com o senador, seria possível pensar em um número de cinco funcionários por gabinete, “quem sabe para agosto”. Ele salientou que, por conta da idade, boa parte dos senadores já está vacinada.

— O funcionamento do Legislativo é também uma prioridade. Não estaríamos passando na frente dos idosos, nem do pessoal da saúde, nem das pessoas com comorbidades. Com pouquíssimas vacinas, poderíamos vacinar o mínimo de funcionários necessários para o funcionamento do Senado — sugeriu o senador.

Oriovisto ainda disse ver com muita preocupação o que chamou de “ameaças à democracia” do Brasil e definiu como “estranhos” os momentos pelos quais passa o país. Sem apontar nomes, ele citou como exemplo um oficial do Exército desprezar o regulamento da Força e comparecer a uma manifestação política.