PRF prende homem com carga de cigarros na BR-468 em Coronel Bicaco

Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com uma carga de 12.500 maços de cigarros de origem estrangeira. A ação ocorreu na BR-468, no município de Coronel Bicaco-RS.

Durante patrulhamento rodoviário na BR-468, Policiais Rodoviários Federais observaram um veículo emplacado em Jaguaruna/SC com licenciamento vencido, momento em que deram ordem de parada ao motorista da Montana.

Nesse momento o motorista desobedeceu a ordem e empreendeu fuga, realizando diversas ultrapassagens em local proibido e em curvas.

Após alguns quilômetros a equipe interceptou o veículo realizando a abordagem. No interior do automóvel, foi encontrada a carga de cigarros paraguaios. Além do crime, foi verificado que o homem estava com a carteira nacional de habilitação suspensa.

O condutor do veículo, de 37 anos de idade, é natural de Espumoso-RS. Ele já possui diversos antecedentes criminais, incluindo registros por roubo, ameaça, lesão corporal, direção perigosa e participação em racha em via pública.

O homem foi preso e conduzido, juntamente com o veículo e a carga, para a Polícia Federal em Santo Ângelo-RS.

