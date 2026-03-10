Terça, 10 de Março de 2026
Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos

Operação integrada entre Polícia Civil e Brigada Militar apreende droga avaliada em cerca de R$ 625 mil

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com Informações Polícia Civil
10/03/2026 às 16h00
Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos
Foto: Polícia Civil / Divulgação

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar resultou na prisão de uma mulher que transportava 6,250 quilos de cocaína no município de Três Passos. A suspeita é oriunda da Região Metropolitana e foi interceptada durante operação de combate ao tráfico de drogas.

A ação foi coordenada pelo delegado Marion Volino e integra a Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada ao enfrentamento do crime organizado nas regiões de fronteira.

De acordo com as forças de segurança, o trabalho conjunto envolveu troca de informações, inteligência policial e rápida resposta operacional, fatores que permitiram a interceptação da suspeita e a apreensão da droga.

Com base no valor médio de cerca de R$ 100 mil por quilo da cocaína, a carga apreendida pode chegar a aproximadamente R$ 625 mil no mercado ilegal.

Segundo as autoridades, a apreensão representa um importante prejuízo ao tráfico de drogas e reforça a importância da atuação integrada das forças de segurança.

A operação reafirma o compromisso da Polícia Civil e da Brigada Militar em intensificar o combate ao tráfico e garantir mais segurança para a população da região.

DENGUE
