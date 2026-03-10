Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bolsonaro pede autorização para receber assessor de Trump na prisão

Darren Beattie é responsável pelos assuntos ligados ao Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/03/2026 às 15h22

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta terça-feira (10) ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber a visita de Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos, na prisão.

Aliado do presidente Donald Trump, Beattie trabalha para o Departamento de Estado norte-americano e é responsável pelos assuntos ligados ao Brasil.

No pedido de autorização encaminhado ao Supremo, a defesa de Bolsonaro pediu que a visita seja realizada na próxima segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17), datas em que o assessor estará em visita oficial ao Brasil. A entrada de um tradutor na prisão também foi solicitada.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, vai decidir a questão.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista e cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda , em Brasília.

O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 26 minutos

Mendonça proíbe gravação de conversas de Vorcaro e advogados na prisão

Banqueiro está na Penitenciária Federal em Brasília desde sexta

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

MPRJ cumpre 20 mandados de prisão contra grupo de Rogério de Andrade

Denunciados atuavam na segurança de pontos de jogos de azar

 © Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

TSE retoma processo que pode cassar governador do Rio, Cláudio Castro

Relatora do caso já votou a favor da perda de mandato

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 8 horas

STF julga deputados do PL por suspeita de propina em emendas

Réus cobraram R$ 1,6 milhão para liberar R$ 6,6 milhões em emendas

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 21 horas

SP vai testar registro de violência doméstica no local da ocorrência

Mulheres poderão fazer o boletim de ocorrência sem ir para a delegacia

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
2.53 km/h Vento
54% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

CPMI do INSS recorre ao STF para restabelecer quebras de sigilo
Prisão Há 21 minutos

PRF prende homem com carga de cigarros na BR-468 em Coronel Bicaco
Prisão Há 23 minutos

Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos
Senado Federal Há 25 minutos

Paim destaca papel de Alceni Guerra na criação da licença-paternidade
Economia Há 25 minutos

Indústria de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2025, diz Abia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,12%
Euro
R$ 5,99 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 382,015,32 +1,59%
Ibovespa
183,905,02 pts 1.65%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias