Jovem morre após ser atingido por disparo durante ocorrência policial em São Borja

Luan Alves de Lima, de 22 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na tarde de segunda-feira (9), durante uma ocorrência envolvendo a Brigada Militar em São Borja. Conforme informações da Brigada Militar, o disparo teria ocorrido de forma acidental no momento em que policiais desembarcavam da viatura para realizar uma abordagem. Segundo a corporação, o projétil teria ricocheteado no solo e atingido o homem, que não possuía envolvimento com a ocorrência policial..

A vítima foi socorrida pelos próprios policiais e encaminhada ao hospital. Apesar do atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O policial militar envolvido na ocorrência foi autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. As circunstâncias do caso estão sendo apuradas.

A Brigada Militar se manifestou por meio de nota oficial lamentando o ocorrido.

Leia a nota na íntegra

Durante patrulhamento de rotina no município de São Borja, uma guarnição da Brigada Militar deparou-se com uma situação de flagrante delito. No momento em que os policiais desembarcavam da viatura para realizar a abordagem, ocorreu um disparo acidental da arma de um dos policiais militares. O projétil ricocheteou no solo e acabou atingindo uma terceira pessoa que não possuía envolvimento com a ocorrência.

Imediatamente, os policiais prestaram os primeiros socorros e conduziram a vítima ao hospital mais próximo. Contudo, apesar dos esforços, a pessoa atingida não resistiu ao ferimento e veio a óbito durante o atendimento médico.

O policial militar envolvido foi autuado em flagrante delito por homicídio culposo, e todas as circunstâncias do fato estão sendo rigorosamente apuradas.

A Brigada Militar lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp