Suspeito de estupro e cárcere privado contra gestante é preso em Redentora

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (09), um homem suspeito de cometer os crimes de estupro e cárcere privado contra uma mulher grávida, em um caso investigado como violência de gênero.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia de Redentora, com apoio da Delegacia de Polícia de Miraguaí, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A medida foi decretada pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial responsável pela investigação.

De acordo com a Polícia Civil, os fatos estão sendo apurados por meio de inquérito policial que segue em andamento.

Após o cumprimento das formalidades legais, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp