Homem condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Humaitá

A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (9), a prisão de um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável no município de Humaitá. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Polícia local.
De acordo com a corporação, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado decorrente de sentença condenatória, referente ao crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.
Após ser localizado e detido pelos policiais, o homem passou pelos procedimentos legais na delegacia. Em seguida, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.
