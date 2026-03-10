Terça, 10 de Março de 2026
Tenente Portela, RS
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Humaitá

Detenção foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia do município; após os procedimentos legais, acusado foi encaminhado ao presídio de Três Passos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Polícia Civil
10/03/2026 às 09h16
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Humaitá
(Foto: Geração / IA)

A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (9), a prisão de um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável no município de Humaitá. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Polícia local.

De acordo com a corporação, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado decorrente de sentença condenatória, referente ao crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Após ser localizado e detido pelos policiais, o homem passou pelos procedimentos legais na delegacia. Em seguida, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

 

 

