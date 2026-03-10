Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado no interior de Santo Ângelo

O corpo de um homem foi localizado por moradores na localidade de Rincão dos Mendes, área rural de Santo Ângelo, na segunda-feira (9). O achado mobilizou autoridades policiais e equipes de perícia, que estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos sobre o caso.

De acordo com as informações preliminares, o cadáver já apresentava sinais avançados de decomposição, o que indica que a morte pode ter ocorrido há alguns dias. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada oficialmente. A estimativa inicial aponta que o homem tenha entre 30 e 40 anos de idade.

As equipes que atenderam a ocorrência realizaram uma análise inicial no local e não encontraram indícios de disparos de arma de fogo. Outro detalhe que chamou a atenção foi o fato de o homem ter sido encontrado vestindo apenas roupas íntimas.

Diante das circunstâncias, uma das hipóteses consideradas preliminarmente é a de possível afogamento, possibilidade que ainda deverá ser confirmada ou descartada ao longo da investigação.

Peritos realizaram os procedimentos técnicos no local onde o corpo foi encontrado, coletando informações e elementos que possam contribuir para esclarecer as circunstâncias da morte.

Após os trabalhos iniciais, o corpo foi recolhido e encaminhado para necropsia. O exame deverá auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.

O caso passa agora a ser investigado pelas autoridades competentes, que deverão buscar informações que ajudem a esclarecer o que ocorreu e confirmar oficialmente a identidade do homem encontrado na área rural do município.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp