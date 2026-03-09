Terça, 10 de Março de 2026
Motociclista fica ferido após colisão com caminhonete Towner em Barra do Guarita

Acidente ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (9); jovem foi socorrido com escoriações e encaminhado ao hospital.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guarita Notícias
09/03/2026 às 21h58
(Foto: Ilustração / Geração / IA)

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhonete Towner foi registrado no final da tarde desta segunda-feira, 9 de março, no município de Barra do Guarita.

De acordo com informações apuradas no local, um jovem de aproximadamente 20 anos, que conduzia a motocicleta, ficou ferido após a colisão. Ele sofreu escoriações nos braços e nas pernas.

O motociclista foi atendido e socorrido pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Guarita e, em seguida, encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, para avaliação médica.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente.

 

 

