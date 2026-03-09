Segunda, 09 de Março de 2026
Publicidade
Sicredi

SP vai testar registro de violência doméstica no local da ocorrência

Mulheres poderão fazer o boletim de ocorrência sem ir para a delegacia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/03/2026 às 19h38
SP vai testar registro de violência doméstica no local da ocorrência
© Valter Campanato/Agência Brasil

O governo do Estado de São Paulo começará a testar até o final de março, em Santos (SP), um novo sistema de registro de casos de violência doméstica que permitirá que as mulheres façam o Boletim de Ocorrência (BO) sem ter de se deslocar até uma delegacia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), com o novo sistema, após ser acionado pelo 190, o policial militar poderá, ainda no local da ocorrência e com a autorização da vítima, registrar o boletim de ocorrência. As informações serão repassadas automaticamente à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Online, que fará a análise do caso.

Segundo o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), tenente-coronel Rodrigo Vilardi, o objetivo é reduzir as situações em que a vítima permanece no chamado “ciclo de violência” sem acessar os mecanismos legais de proteção.

“[O policial] continuará atendendo a ocorrência como já faz hoje. A diferença é que agora o registro já é feito ali mesmo e compartilhado com a Polícia Civil, diminuindo a chance de que a vítima deixe de formalizar a denúncia e continue exposta à violência”, explicou.

Além de permitir que o policial militar registre a ocorrência no local, o sistema possibilita que ele preencha também o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Fonar), ferramenta que identifica o grau de vulnerabilidade da vítima. Com essas informações, segundo a SSP, as equipes da Delegacia da Mulher Online poderão solicitar com mais rapidez as medidas protetivas de urgência à Justiça.

“A violência doméstica exige uma resposta rápida e coordenada. Ao integrar as polícias e a rede de proteção desde o primeiro atendimento, garantimos que a mulher não fique sozinha no momento em que decide pedir ajuda”, disse a secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni.

Segundo a SSP, a expectativa é que o sistema seja expandido para todo o estado de São Paulo nos próximos meses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

AGU pede que PF investigue usuários que publicaram vídeos misóginos

Conteúdo se espalhou nos últimos dias nas redes sociais
Justiça Há 4 horas

Moraes autoriza transferência de Domingos Brazão para presídio no Rio

Ele foi condenado a 76 anos de prisão pela morte de Marielle Franco

 © Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Moraes autoriza visita íntima a general condenado na trama golpista

Mário Fernandes está preso no Comando Militar do Planalto
Justiça Há 6 horas

Gilmar: vazamento de conversa privada representa violação à intimidade

Em rede social, decano diz que Estado não cumpriu o “dever de guarda”

 © Ricardo Stuckert/PR
Justiça Há 6 horas

Escritório ligado à família de Moraes afirma que não atuou no STF

Nota foi divulgada nesta segunda-feira

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
21h49 Nascer do sol
21h49 Pôr do sol
Terça
° °
Quarta
° °
Quinta
° °
Sexta
° °
Sábado
° °
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 21 minutos

Quatro acusados por campanha de ódio contra Maria da Penha viram réus
Saúde Há 21 minutos

Sobe para 140 número de casos confirmados de Mpox no país, em 2026
Política Há 1 hora

Lula e presidenta do México querem reunir empresários dos dois países
Economia Há 2 horas

RS: produtores rurais alertam para problemas no fornecimento de diesel
Senado Federal Há 2 horas

Girão anuncia representação no Conselho de Ética contra Davi Alcolumbre

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,90%
Euro
R$ 6,05 +0,86%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,606,94 +0,45%
Ibovespa
180,915,36 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias