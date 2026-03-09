Mulher fica ferida após sofrer queda de moto na VRS-822 em Três Passos

Uma mulher de 56 anos ficou ferida após uma queda de motocicleta registrada no sábado (07), por volta das 17h30 na VRS-822 em Três Passos, trecho que liga ao município de Esperança do Sul.

O acidente envolveu integrantes de um grupo do Clube de Motociclistas do município de Passo Fundo que transitavam pela região. Conforme informações, na motocicleta BMW /R100 estavam o condutor e a passageira. Ambos acabaram caindo, porém apenas a caroneira apresentou ferimentos.

A mulher sofreu escoriações e há suspeita de fratura em uma das pernas. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada para atendimento médico no Hospital de Caridade de Três Passos.

A pista estava molhada devido a chuva no momento do sinistro. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.





.■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp







