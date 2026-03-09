Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mulher fica ferida após sofrer queda de moto na VRS-822 em Três Passos

A pista estava molhada devido a chuva no momento do sinistro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rádio Alto Uruguai
09/03/2026 às 07h36
Mulher fica ferida após sofrer queda de moto na VRS-822 em Três Passos
(Foto: Arte- Sistema Província)

Uma mulher de 56 anos ficou ferida após uma queda de motocicleta registrada no sábado (07), por volta das 17h30 na VRS-822 em Três Passos, trecho que liga ao município de Esperança do Sul.

O acidente envolveu integrantes de um grupo do Clube de Motociclistas do município de Passo Fundo que transitavam pela região. Conforme informações, na motocicleta BMW /R100 estavam o condutor e a passageira. Ambos acabaram caindo, porém apenas a caroneira apresentou ferimentos.

A mulher sofreu escoriações e há suspeita de fratura em uma das pernas. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada para atendimento médico no Hospital de Caridade de Três Passos.

A pista estava molhada devido a chuva no momento do sinistro. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.


.■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução/Freepik)
Trânsito Há 4 horas

Colete refletivo pode virar item obrigatório dentro do carro no Brasil

A proposta estabelece que o colete seja usado sempre que o motorista precisar sair do veículo após uma parada inesperada.

 (Foto: Portela Online)
Polícia Há 2 dias

Polícia Civil de Tenente Portela recupera e devolve celular furtado em 2025

O dispositivo foi localizado e apreendido durante diligências estratégicas realizadas pelos agentes da Delegacia de Polícia local.

(Foto: Cidade Regional)
Trânsito Há 2 dias

Ônibus escolar tomba no interior de Erval Seco

Apesar do susto, não havia estudantes no ônibus no momento do tombamento.

 (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Trânsito Há 2 dias

Capotamento na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela

O fato aconteceu, por volta das 22h25, no trecho da rodovia entre Três Passos e Tenente Portela (RSC-472).

 (Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Prisão Há 3 dias

Jovem de 20 anos é preso suspeito de homicídio e outros crimes em Horizontina

Investigado confessou assassinato e tentativa de homicídio durante depoimento na Delegacia de Polícia

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
23° Sensação
1.85 km/h Vento
89% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 25 minutos

Hugo Motta defende debate eleitoral focado em temas que impactem a vida da população
Câmara Há 25 minutos

Presidente da Comissão de Relações exteriores diz que conflito no Irã pode gerar inflação no Brasil; veja a entrevista
Senado Federal Há 25 minutos

MP garante apoio de R$ 7,3 mil a atingidos por chuvas em Minas
Senado Federal Há 25 minutos

MP autoriza R$ 500 mi para empresas de cidades atingidas por chuvas Minas
Saúde Local Há 35 minutos

Hospital de Humaitá inicia realização de exames de ultrassonografia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,51%
Euro
R$ 6,04 -0,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,081,56 +1,84%
Ibovespa
178,974,90 pts -0.22%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias