Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Colete refletivo pode virar item obrigatório dentro do carro no Brasil

A proposta estabelece que o colete seja usado sempre que o motorista precisar sair do veículo após uma parada inesperada.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Quatro Rodas
09/03/2026 às 07h13
Colete refletivo pode virar item obrigatório dentro do carro no Brasil
(Foto: Reprodução/Freepik)

O colete refletivo poderá se tornar um item obrigatório dentro dos veículos no Brasil. É o que prevê o Projeto de Lei (PL) 282/2026, apresentado pelo deputado federal Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR).

Segundo o texto, o equipamento deverá ser utilizado pelo condutor — e, sempre que possível, também pelos demais ocupantes — quando houver imobilização do veículo em vias públicas. A regra se aplicaria especialmente em rodovias, vias de trânsito rápido ou locais com baixa visibilidade.

A proposta estabelece que o colete seja usado sempre que o motorista precisar sair do veículo após uma parada inesperada. Entre as situações citadas estão pane mecânica ou elétrica, acidente, falta de combustível, necessidade de manutenção emergencial ou qualquer outro cenário que exija a permanência do condutor fora do carro sobre a via.

O projeto também determina que veículos automotores fabricados a partir de 12 meses após a publicação da eventual lei passem a sair de fábrica com pelo menos um colete refletivo de segurança.

De acordo com o texto, a exigência não teria efeito retroativo para quem já possui um veículo. “Este Projeto de Lei não impõe custos retroativos aos proprietários de veículos já em circulação”, afirma a proposta.

Caso seja aprovado pelo Congresso Nacional, caberá ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamentar as situações específicas de uso do colete, além de definir critérios e possíveis exceções para a obrigatoriedade do item.

Qual o motivo do uso do colete?

O autor do projeto justifica a proposta citando acidentes fatais que ocorrem durante paradas em rodovias. Segundo ele, muitas ocorrências não acontecem apenas no impacto inicial.

“Grande parte dos acidentes fatais em rodovias brasileiras ocorre não apenas no impacto inicial, mas durante paradas emergenciais, quando condutores e passageiros permanecem fora do veículo, muitas vezes à noite ou em condições de baixa visibilidade, tornando-se praticamente invisíveis para outros motoristas”, afirma.

Ainda de acordo com o parlamentar, o uso de vestimentas retrorrefletivas aumenta significativamente a distância em que uma pessoa pode ser percebida por outros motoristas, o que ajudaria a reduzir o risco de atropelamentos ou novos acidentes.

Dener também menciona que diversos países adotam o colete refletivo como item obrigatório de segurança veicular. Entre os exemplos citados está o Chile, onde o equipamento deve ficar dentro do automóvel — geralmente no porta-luvas — e ser utilizado sempre que o motorista precisar sair do veículo em rodovias.

Segundo o deputado, a medida teria baixo custo unitário e alto potencial preventivo, além de não provocar impacto relevante no preço final dos veículos.

Tramitação

O Projeto de Lei foi apresentado em 4 de fevereiro e atualmente tramita na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. O órgão deverá definir quais comissões temáticas irão analisar a proposta antes que ela possa seguir para eventual votação.




■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte- Sistema Província)
Trânsito Há 3 horas

Mulher fica ferida após sofrer queda de moto na VRS-822 em Três Passos

A pista estava molhada devido a chuva no momento do sinistro

 (Foto: Portela Online)
Polícia Há 2 dias

Polícia Civil de Tenente Portela recupera e devolve celular furtado em 2025

O dispositivo foi localizado e apreendido durante diligências estratégicas realizadas pelos agentes da Delegacia de Polícia local.

(Foto: Cidade Regional)
Trânsito Há 2 dias

Ônibus escolar tomba no interior de Erval Seco

Apesar do susto, não havia estudantes no ônibus no momento do tombamento.

 (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Trânsito Há 2 dias

Capotamento na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela

O fato aconteceu, por volta das 22h25, no trecho da rodovia entre Três Passos e Tenente Portela (RSC-472).

 (Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Prisão Há 3 dias

Jovem de 20 anos é preso suspeito de homicídio e outros crimes em Horizontina

Investigado confessou assassinato e tentativa de homicídio durante depoimento na Delegacia de Polícia

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
23° Sensação
1.85 km/h Vento
89% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 25 minutos

Hugo Motta defende debate eleitoral focado em temas que impactem a vida da população
Câmara Há 25 minutos

Presidente da Comissão de Relações exteriores diz que conflito no Irã pode gerar inflação no Brasil; veja a entrevista
Senado Federal Há 25 minutos

MP garante apoio de R$ 7,3 mil a atingidos por chuvas em Minas
Senado Federal Há 25 minutos

MP autoriza R$ 500 mi para empresas de cidades atingidas por chuvas Minas
Saúde Local Há 35 minutos

Hospital de Humaitá inicia realização de exames de ultrassonografia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,51%
Euro
R$ 6,04 -0,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,081,56 +1,84%
Ibovespa
178,974,90 pts -0.22%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias