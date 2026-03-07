Polícia Civil de Tenente Portela recupera e devolve celular furtado em 2025

– A sensação de recuperar um bem que se julgava perdido é, para muitos, um alívio inesperado. Foi exatamente o que aconteceu nesta sexta-feira (6), quando a Polícia Civil de Tenente Portela realizou a restituição de um aparelho celular que havia sido furtado em junho de 2025.

O Trabalho Investigativo

O dispositivo foi localizado e apreendido durante diligências estratégicas realizadas pelos agentes da Delegacia de Polícia local. Após os trâmites legais de praxe e a rigorosa comprovação de propriedade, o objeto foi liberado para retornar às mãos de seu legítimo dono.

O proprietário compareceu à Delegacia para receber o aparelho e formalizar o encerramento do ciclo de busca.

A Importância do Registro

A Polícia Civil aproveitou o caso para reforçar uma mensagem vital à segurança pública: o registro do Boletim de Ocorrência (BO) funciona. > “A colaboração da comunidade e a formalização das ocorrências são os pilares que sustentam nossas investigações. Sem o registro, as chances de recuperação de objetos subtraídos caem drasticamente”, destacou a instituição em nota.

📱 Dicas de Segurança da Polícia Civil:

Para que o trabalho investigativo seja eficaz, a instituição recomenda:

• Sempre registre o BO: Seja em casos de furto, roubo ou simples perda.

• Tenha o IMEI em mãos: Guardar o número de identificação do aparelho facilita o bloqueio e a localização.

• Colabore: Informações anônimas sobre produtos de procedência duvidosa ajudam a desmantelar redes de receptação.

A restituição de hoje demonstra que, mesmo meses após o crime, o trabalho persistente das forças de segurança pode levar a desfechos positivos para o cidadão.







