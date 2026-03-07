Ônibus escolar tomba no interior de Erval Seco

Um ônibus escolar pertencente à Prefeitura Municipal de Erval Seco tombou no fim da tarde desta sexta-feira, 6, em uma estrada do interior do município. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
Segundo informações de populares que estavam próximos ao local, no momento do acidente estavam no veículo apenas o motorista e o monitor responsável pelas crianças.
Apesar do susto, não havia estudantes no ônibus no momento do tombamento. O estado de saúde dos ocupantes não foi informado até o momento.
