Capotamento na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo foi registrado na noite de sexta-feira, 6, em Três Passos. O fato aconteceu, por volta das 22h25, no trecho da rodovia entre Três Passos e Tenente Portela (RSC-472).

Conforme informações preliminares, uma caminhonete Toyota Hilux transitava em Linha Turvo, próximo à divisa entre os dois municípios, quando, por motivos desconhecidos, capotou sobre a pista.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local, mas o motorista já havia sido levado por populares ao Hospital de Caridade de Três Passos. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A Brigada Militar orientou o trânsito, enquanto o veículo permanecia sobre a rodovia, até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto.







