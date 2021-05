Gestão pública será tema de debate na Comissão Senado do Futuro nesta segunda

A Comissão Senado do Futuro (CSF) realiza, nesta segunda-feira (31), às 10h, audiência pública para discutir sobre gestão pública e seus desafios. Participará da reunião o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes.

No requerimento da audiência pública, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) afirmou que a gestão pública tem vários entraves, mas que cabe aos gestores públicos escutarem os cidadãos e seus questionamentos. A reunião também terá como finalidade discutir soluções para essa integração entre lideranças políticas e sociedade.

“Da mesma forma, o cidadão deve participar da vida pública da cidade e fazer com que o setor público visualize a sociedade como uma parceira na elaboração, execução e fiscalização das ações governamentais. Essa atitude contribui para fortalecer o relacionamento com os cidadãos e evita a adoção de iniciativas que vão gerar insatisfação popular. Um gestor público deve ouvir a sociedade para administrar de maneira mais democrática”, disse o senador.

A CSF foi criada em 2013 com o objetivo de promover discussões sobre grandes temas e o futuro do país, bem como aprimorar a atuação do Senado nessas questões. Atualmente, é composta por 22 senadores, sendo 11 membros titulares e 11 suplentes.