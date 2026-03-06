Sábado, 07 de Março de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Justiça manda prender goleiro Bruno após ele descumprir condicional

Ele deve voltar para a prisão no regime semiaberto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/03/2026 às 20h26

A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro expediu mandado de prisão, na quinta-feira (5), contra o goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza por ter descumprido liberdade condicional.

Segundo a decisão, ele se ausentou do estado do Rio de Janeiro sem autorização . Por isso, perdeu o benefício. O goleiro deve voltar para a prisão, no regime semiaberto .

Bruno viajou para o Acre no dia 15 de fevereiro. O jogador chegou a defender a equipe Vasco, do Acre, em partida pela Copa do Brasil, no dia 19. A equipe foi eliminada nos pênaltis.

“No que concerne ao descumprimento das condições do Livramento Condicional, de fato, as condutas do apenado devem ser encaradas como descaso no cumprimento do benefício que lhe foi concedido”, explicou, na decisão, o juiz Rafael Estrela Nóbrega.

Segundo ele, Bruno não poderia alegar desconhecimento das condições do benefício.

Entenda o caso

O goleiro Bruno Fernandes foi condenado, em 2013, a 23 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver da ex-namorada Eliza Samudio, desaparecida em junho de 2010. A modelo, mãe do filho do goleiro, foi assassinada em Minas Gerais, mas seu corpo nunca foi encontrado.

O atleta obteve progressão para o regime semiaberto em 2019 e, desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 4 horas

STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

Ministro é acusado de tentar agarrar jovem de18 anos filha de amigos

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

Moraes nega conversas com Vorcaro no dia em que banqueiro foi preso

STF afirma que mensagens não foram para contato do ministro
Justiça Há 5 horas

Uber terá que indenizar passageira vítima de intolerância religiosa

Passageira teve viagem cancelada por ter origem em terreiro

 © Polícia Federal/divulgação
Justiça Há 6 horas

Gestores da Amazonprev ignoraram alertas ao aplicar R$ 390 milhões

Negócio foi desaconselhado por analistas da própria fundação

 © Emei Antônio Bento/Divulgação
Justiça Há 6 horas

Homem é indiciado após chamar a polícia por causa de aula sobre orixás

Atividade escolar segue leis sobre ensino da cultura afro-brasileira

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
1.15 km/h Vento
98% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
33° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Quinta
30° 17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim
Segurança Pública Há 3 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher
Esportes Há 3 horas

Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
Justiça Há 4 horas

STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 381,764,63 +0,58%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias