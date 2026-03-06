Jovem de 20 anos é preso suspeito de homicídio e outros crimes em Horizontina

No final da tarde desta quinta-feira (05), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Horizontina, coordenada pelo delegado Marcelo Gasparetto, com apoio da Brigada Militar, cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um jovem de 20 anos. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Judicial do município e executadas logo após sua emissão.

A prisão é resultado de uma investigação conduzida pela Polícia Civil que apura uma sequência de crimes violentos atribuídos ao suspeito em um curto intervalo de tempo. Após ser detido e interrogado na Delegacia, o jovem confessou a autoria de dois crimes contra a vida: um homicídio consumado ocorrido no dia 13 de fevereiro e uma tentativa de homicídio registrada no dia 19 de fevereiro.

Além desses casos, o indivíduo também é apontado como principal suspeito de um roubo a residência com lesões corporais, ocorrido no dia 23 de fevereiro, no bairro Recanto do Sol.

Durante o cumprimento do mandado, o investigado tentou fugir pulando a janela dos fundos da residência e se esconder no pátio de um imóvel vizinho. No entanto, ele foi localizado e contido pelo cerco policial. No momento da abordagem, em uma tentativa de ocultar possíveis provas, o suspeito arremessou seu aparelho celular contra o chão, danificando o dispositivo.

De acordo com a Polícia Civil, o preso possui um histórico criminal considerado violento. Ele tem antecedentes por tráfico de entorpecentes e também responde por um crime de incêndio ocorrido em 2025 no município de Porto Mauá. Na ocasião, além de incendiar uma residência, o homem teria cometido crueldade contra animais, resultando na morte de um cachorro que acabou carbonizado dentro do imóvel.

Após a realização dos procedimentos legais na Delegacia de Polícia, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp