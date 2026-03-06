Carro capota após sair da pista na ERS-207 entre Bom Progresso e Humaitá

Um sinistro de trânsito foi registrado durante a madrugada desta sexta-feira (06/03) na ERS-207, no trecho que liga os municípios de Bom Progresso e Humaitá, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

De acordo com as informações apuradas, um VW Gol acabou saindo da pista e capotando nas proximidades das novas instalações da Cotrisal.

Apesar do impacto e dos danos no veículo, o condutor não sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido e encaminhado consciente ao Hospital de Três Passos, apresentando apenas escoriações.

O automóvel, que possui placas de Santa Rosa, foi removido do local por uma equipe da H Resgate, da cidade de Crissiumal, responsável pela retirada do veículo após o atendimento da ocorrência.

(Foto: Guia Crissiumal)

