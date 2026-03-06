Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Carro atinge ônibus na ERS-342 entre Três de Maio e Horizontina

Jovem motorista ficou ferido e foi levado ao hospital após batida registrada no início da manhã

Por: Marcelino Antunes Fonte: Portal Folha Cidade
06/03/2026 às 09h29
Carro atinge ônibus na ERS-342 entre Três de Maio e Horizontina
(Foto: Portal Folha Cidade)

Um acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira na ERS-342, no trecho que liga os municípios de Três de Maio e Horizontina.

Conforme informações apuradas, a colisão aconteceu por volta das 6h40, quando um Fiat Uno acabou atingindo a parte traseira lateral de um ônibus que seguia pela rodovia no mesmo sentido, de Três de Maio em direção a Horizontina.

O motorista do automóvel, um jovem residente em São José do Inhacorá, sofreu ferimentos na região do rosto.

Ele recebeu atendimento de equipes de emergência no local do acidente e, posteriormente, foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio, para passar por avaliação médica.

Já no ônibus, que pertence a uma empresa de transporte de passageiros com sede em Farroupilha, ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais foram registrados no veículo. O condutor do coletivo permaneceu no local e acionou os serviços de socorro logo após a colisão.

Segundo informações preliminares, o jovem que dirigia o Uno estava a caminho do trabalho no momento em que ocorreu o acidente.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser investigadas pelas autoridades policiais.

(Foto: Portal Folha Cidade)

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Prisão Há 5 horas

Jovem de 20 anos é preso suspeito de homicídio e outros crimes em Horizontina

Investigado confessou assassinato e tentativa de homicídio durante depoimento na Delegacia de Polícia

 (Foto: Guia Crissiumal)
Trânsito Há 6 horas

Carro capota após sair da pista na ERS-207 entre Bom Progresso e Humaitá

Motorista sofreu apenas escoriações e foi levado ao hospital após o acidente registrado durante a madrugada.

 (Foto: Pbi News)
Trânsito Há 7 horas

Caminhão betoneira capota em trevo de acesso a Panambi

Motorista e auxiliar sofrem ferimentos leves após veículo perder o controle durante manobra na BR-158

 (Foto: 3º BPAmb BM | Frederico Westphalen)
Crime Ambiental Há 8 horas

Brigada Militar flagra crimes ambientais em Seberi

as equipes localizaram diversas carcaças e peças automotivas espalhadas em uma área de aproximadamente 2.284 m²

 (Foto: Comunicalção Social 7° BPM)
Apreensão Há 8 horas

Campo Novo: Homem é preso por porte ilegal de arma

Durante a ação foi apreendido um revólver e seis munições de Cal. 32, além de um smartphone

Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
34° Sensação
1.48 km/h Vento
32% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior
Senado Federal Há 3 minutos

Incentivo ao empreendedorismo no ensino médio está na pauta da CE
Saúde Há 19 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês
Entretenimento Há 38 minutos

Acessibilidade leva cegos a exposições imersivas no Festival Fronteiras SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,13%
Euro
R$ 6,12 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,253,73 -4,55%
Ibovespa
179,403,60 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias