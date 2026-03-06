Carro atinge ônibus na ERS-342 entre Três de Maio e Horizontina

Um acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira na ERS-342, no trecho que liga os municípios de Três de Maio e Horizontina.

Conforme informações apuradas, a colisão aconteceu por volta das 6h40, quando um Fiat Uno acabou atingindo a parte traseira lateral de um ônibus que seguia pela rodovia no mesmo sentido, de Três de Maio em direção a Horizontina.

O motorista do automóvel, um jovem residente em São José do Inhacorá, sofreu ferimentos na região do rosto.

Ele recebeu atendimento de equipes de emergência no local do acidente e, posteriormente, foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio, para passar por avaliação médica.

Já no ônibus, que pertence a uma empresa de transporte de passageiros com sede em Farroupilha, ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais foram registrados no veículo. O condutor do coletivo permaneceu no local e acionou os serviços de socorro logo após a colisão.

Segundo informações preliminares, o jovem que dirigia o Uno estava a caminho do trabalho no momento em que ocorreu o acidente.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser investigadas pelas autoridades policiais.

(Foto: Portal Folha Cidade)

