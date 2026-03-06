Caminhão betoneira capota em trevo de acesso a Panambi

Foi por volta das 14h20min da tarde de hoje, 5, que um caminhão WV- betoneira tombou no trevo da BR-158, no acesso a Panambi, na região do Distrito Industrial.

O veículo, de uma empresa de Não-Me-Toque, estava transportando cerca de 5metros cúbicos de concreto usinado para uma obra em Panambi.

Segundo o motorista, ele perdeu o controle da direção ao fazer a conversão no trevo, e o veículo invadiu o canteiro e tombou.

O motorista e o ajudante foram socorridos e encaminhados para o Hospital Panambi, mas os ferimentos não são considerados graves.

O trânsito não foi interrompido, e a empresa providenciou a remoção do caminhão e o transbordo da carga para outro veículo.

No final da remoção do caminhão os funcionários da empresa fizeram a limpeza do material que derramou do caminhão.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp