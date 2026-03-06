Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caminhão betoneira capota em trevo de acesso a Panambi

Motorista e auxiliar sofrem ferimentos leves após veículo perder o controle durante manobra na BR-158

Por: Marcelino Antunes Fonte: Pbi News
06/03/2026 às 08h39
Caminhão betoneira capota em trevo de acesso a Panambi
(Foto: Pbi News)

Foi por volta das 14h20min da tarde de hoje, 5, que um caminhão WV- betoneira tombou no trevo da BR-158, no acesso a Panambi, na região do Distrito Industrial.

O veículo, de uma empresa de Não-Me-Toque, estava transportando cerca de 5metros cúbicos de concreto usinado para uma obra em Panambi.

Segundo o motorista, ele perdeu o controle da direção ao fazer a conversão no trevo, e o veículo invadiu o canteiro e tombou.

O motorista e o ajudante foram socorridos e encaminhados para o Hospital Panambi, mas os ferimentos não são considerados graves.

O trânsito não foi interrompido, e a empresa providenciou a remoção do caminhão e o transbordo da carga para outro veículo.

No final da remoção do caminhão os funcionários da empresa fizeram a limpeza do material que derramou do caminhão.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Prisão Há 5 horas

Jovem de 20 anos é preso suspeito de homicídio e outros crimes em Horizontina

Investigado confessou assassinato e tentativa de homicídio durante depoimento na Delegacia de Polícia

 (Foto: Guia Crissiumal)
Trânsito Há 6 horas

Carro capota após sair da pista na ERS-207 entre Bom Progresso e Humaitá

Motorista sofreu apenas escoriações e foi levado ao hospital após o acidente registrado durante a madrugada.

 (Foto: Portal Folha Cidade)
Colisão Há 6 horas

Carro atinge ônibus na ERS-342 entre Três de Maio e Horizontina

Jovem motorista ficou ferido e foi levado ao hospital após batida registrada no início da manhã

 (Foto: 3º BPAmb BM | Frederico Westphalen)
Crime Ambiental Há 8 horas

Brigada Militar flagra crimes ambientais em Seberi

as equipes localizaram diversas carcaças e peças automotivas espalhadas em uma área de aproximadamente 2.284 m²

 (Foto: Comunicalção Social 7° BPM)
Apreensão Há 8 horas

Campo Novo: Homem é preso por porte ilegal de arma

Durante a ação foi apreendido um revólver e seis munições de Cal. 32, além de um smartphone

Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
34° Sensação
1.48 km/h Vento
32% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior
Senado Federal Há 3 minutos

Incentivo ao empreendedorismo no ensino médio está na pauta da CE
Saúde Há 19 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês
Entretenimento Há 38 minutos

Acessibilidade leva cegos a exposições imersivas no Festival Fronteiras SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,13%
Euro
R$ 6,12 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,253,73 -4,55%
Ibovespa
179,403,60 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias