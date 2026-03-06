Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar flagra crimes ambientais em Seberi

as equipes localizaram diversas carcaças e peças automotivas espalhadas em uma área de aproximadamente 2.284 m²

Por: Andre Eberhardt Fonte: Comunicação Social 3º BPAmb BM
06/03/2026 às 07h30
Brigada Militar flagra crimes ambientais em Seberi
(Foto: 3º BPAmb BM | Frederico Westphalen)
A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb BM) e do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), flagrou, nesta quinta-feira (04/03), crimes ambientais, em Seberi.
Após uma denúncia, as equipes localizaram diversas carcaças e peças automotivas espalhadas em uma área de aproximadamente 2.284 m². Parte desses materiais estava depositada em área de preservação permanente - APP, caracterizada por banhado. Ainda, em um compartimento fechado, também foram localizados diversos motores automotivos, inteiros e desmontados, além da presença de óleo derramado diretamente sobre o solo, sem qualquer sistema de contenção, o que pode ocasionar contaminação ambiental.
Havia no local um chiqueiro com nove suínos, sendo constatado que os dejetos dos animais eram lançados diretamente ao solo, sem sistema adequado de manejo ou tratamento.
Diante dos crimes de poluição, intervenção em área de banhado e exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental, foi lavrado um Boletim de Ocorrência policial.
 



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Prisão Há 5 horas

Jovem de 20 anos é preso suspeito de homicídio e outros crimes em Horizontina

Investigado confessou assassinato e tentativa de homicídio durante depoimento na Delegacia de Polícia

 (Foto: Guia Crissiumal)
Trânsito Há 6 horas

Carro capota após sair da pista na ERS-207 entre Bom Progresso e Humaitá

Motorista sofreu apenas escoriações e foi levado ao hospital após o acidente registrado durante a madrugada.

 (Foto: Portal Folha Cidade)
Colisão Há 6 horas

Carro atinge ônibus na ERS-342 entre Três de Maio e Horizontina

Jovem motorista ficou ferido e foi levado ao hospital após batida registrada no início da manhã

 (Foto: Pbi News)
Trânsito Há 7 horas

Caminhão betoneira capota em trevo de acesso a Panambi

Motorista e auxiliar sofrem ferimentos leves após veículo perder o controle durante manobra na BR-158

 (Foto: Comunicalção Social 7° BPM)
Apreensão Há 8 horas

Campo Novo: Homem é preso por porte ilegal de arma

Durante a ação foi apreendido um revólver e seis munições de Cal. 32, além de um smartphone

Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
34° Sensação
1.48 km/h Vento
32% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior
Senado Federal Há 3 minutos

Incentivo ao empreendedorismo no ensino médio está na pauta da CE
Saúde Há 19 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês
Entretenimento Há 38 minutos

Acessibilidade leva cegos a exposições imersivas no Festival Fronteiras SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,13%
Euro
R$ 6,12 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,253,73 -4,55%
Ibovespa
179,403,60 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias