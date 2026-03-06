Brigada Militar flagra crimes ambientais em Seberi

A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb BM) e do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), flagrou, nesta quinta-feira (04/03), crimes ambientais, em Seberi.

Após uma denúncia, as equipes localizaram diversas carcaças e peças automotivas espalhadas em uma área de aproximadamente 2.284 m². Parte desses materiais estava depositada em área de preservação permanente - APP, caracterizada por banhado. Ainda, em um compartimento fechado, também foram localizados diversos motores automotivos, inteiros e desmontados, além da presença de óleo derramado diretamente sobre o solo, sem qualquer sistema de contenção, o que pode ocasionar contaminação ambiental.

Havia no local um chiqueiro com nove suínos, sendo constatado que os dejetos dos animais eram lançados diretamente ao solo, sem sistema adequado de manejo ou tratamento.

Diante dos crimes de poluição, intervenção em área de banhado e exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental, foi lavrado um Boletim de Ocorrência policial.