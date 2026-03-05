RS foi o estado com mais feminicídios na Região Sul desde 2021, aponta pesquisa

O Rio Grande do Sul foi o estado da Região Sul com mais casos de feminicídio entre 2021 e 2025, com 444 casos. O estado concentrou 38,8% das mortes da região. No mesmo período, o Paraná teve 429 vítimas, e Santa Catarina contabilizou 272.

Os dados são do Retrato dos Feminicídios, estudo divulgado nesta quarta-feira (4) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). A pesquisa aponta que 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil no ano passado. O número é 4,7% mais alto que o registrado em 2024.

A pesquisa ainda aponta que, nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 14,5% nos registros de feminicídios no Brasil. O agressor, na maioria das vezes, é parceiro ou ex-parceiro.

O estudo também avaliou a presença de medidas protetivas. Em 2025, 13,1% das mulheres mortas no país tinham medida protetiva. No Rio Grande do Sul, o percentual foi de 12,5%.

Em 2025, a faixa etária de 50% das vítimas era de 30 a 49 anos. Já 29,4% tinham entre 18 e 29 anos e 15,5% tinham mais de 50 anos.

A pesquisa mostra ainda a distribuição dos casos por porte dos municípios. Em todo o país, cidades pequenas, com até 100 mil habitantes, concentraram 50% das mortes, enquanto cidades médias (entre 100 e 500 mil habitantes) e grandes (acima de 500 mil habitantes) registraram 25% cada.



Desde o início deste ano, o Rio Grande do Sul registrou 20 feminicídios. Desaparecida desde 24 de janeiro, Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, passou a integrar, na semana passada, a lista de feminicídios de 2026 no estado, tornando-se a 20ª vítima do ano.







