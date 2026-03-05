Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

RS foi o estado com mais feminicídios na Região Sul desde 2021, aponta pesquisa

A pesquisa ainda aponta que, nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 14,5% nos registros de feminicídios no Brasil.

Por: Andre Eberhardt Fonte: G1 RS
05/03/2026 às 18h46
RS foi o estado com mais feminicídios na Região Sul desde 2021, aponta pesquisa
(Foto: Reprodução RBS TV)

O Rio Grande do Sul foi o estado da Região Sul com mais casos de feminicídio entre 2021 e 2025, com 444 casos. O estado concentrou 38,8% das mortes da região. No mesmo período, o Paraná teve 429 vítimas, e Santa Catarina contabilizou 272.

Os dados são do Retrato dos Feminicídios, estudo divulgado nesta quarta-feira (4) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). A pesquisa aponta que 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil no ano passado. O número é 4,7% mais alto que o registrado em 2024.

A pesquisa ainda aponta que, nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 14,5% nos registros de feminicídios no Brasil. O agressor, na maioria das vezes, é parceiro ou ex-parceiro.

O estudo também avaliou a presença de medidas protetivas. Em 2025, 13,1% das mulheres mortas no país tinham medida protetiva. No Rio Grande do Sul, o percentual foi de 12,5%.

Em 2025, a faixa etária de 50% das vítimas era de 30 a 49 anos. Já 29,4% tinham entre 18 e 29 anos e 15,5% tinham mais de 50 anos.

A pesquisa mostra ainda a distribuição dos casos por porte dos municípios. Em todo o país, cidades pequenas, com até 100 mil habitantes, concentraram 50% das mortes, enquanto cidades médias (entre 100 e 500 mil habitantes) e grandes (acima de 500 mil habitantes) registraram 25% cada.

Desde o início deste ano, o Rio Grande do Sul registrou 20 feminicídios. Desaparecida desde 24 de janeiro, Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, passou a integrar, na semana passada, a lista de feminicídios de 2026 no estado, tornando-se a 20ª vítima do ano.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Vinicius Vragas / Tucunduva Mais)
Trânsito Regional Há 15 horas

Colisão entre caminhão-guincho e carro deixa criança ferida na ERS-305

Acidente ocorreu nas proximidades da Esquina Tucunduva, em Tucunduva, e criança de 5 anos foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Ação Integrada Há 19 horas

Operação conjunta das forças de segurança prende três pessoas por tráfico em Três Passos

Mandados de busca resultaram na apreensão de drogas, dinheiro, balanças de precisão e uma arma artesanal.

 (Foto: MB Notícias)
Trânsito Há 1 dia

Acidente envolve carro e caminhão na RSC-472 em Três Passos

Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção, há lentidão ou bloqueio parcial da rodovia. Chove neste momento na região

 Foto: Divulgação
Agressão Há 2 dias

Polícia apura suposta agressão de professora contra aluna na Região Celeiro

De acordo com o registro, a estudante teria sido atingida com um tapa por uma professora

 (Foto: Paulo Marques Notícias)
Ação Policial Há 2 dias

Mandados são cumpridos em centro pastoral e casa de padre em Independência

Documentos, equipamentos eletrônicos e veículos foram recolhidos durante ação da Polícia Civil.

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
19° Sensação
0.76 km/h Vento
96% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 50 milhões
Economia Há 5 horas

Petrobras registra lucro líquido de R$ 110,6 bilhões em 2025
Esportes Há 5 horas

Gustavo Marques é suspenso por fala machista contra árbitra
Turismo Há 5 horas

Governador participa da abertura da 12ª Vindima de Altitude e destaca força do enoturismo e da produção agrícola na Serra Catarinense
Justiça Há 6 horas

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presidio federal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,36%
Euro
R$ 6,13 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,423,93 -0,73%
Ibovespa
180,463,84 pts -2.64%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias