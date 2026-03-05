Quinta, 05 de Março de 2026
Motorista de caminhão vira réu após acidente que envolveu diversos veículos em Chapecó

Caso ocorreu em janeiro na Avenida Fernando Machado e deixou várias pessoas feridas após caminhão desgovernado atingir carros parados no semáforo

Por: Marcelino Antunes Fonte: TJSC
05/03/2026 às 13h59 Atualizada em 05/03/2026 às 14h07
Motorista de caminhão vira réu após acidente que envolveu diversos veículos em Chapecó
(Foto: Reprodução / TJSC)

A Justiça da comarca de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e transformou em réu o condutor de um caminhão envolvido em um grave acidente registrado no dia 30 de janeiro deste ano. A decisão foi tomada pelo juízo da 1ª Vara Criminal.

O episódio aconteceu na Avenida Fernando Machado e envolveu um total de 12 veículos. Na ocasião, o motorista foi detido em flagrante e, no dia seguinte, a prisão acabou sendo convertida em preventiva. O homem agora responde pelo crime de homicídio simples tentado em 20 ocasiões, configurando concurso formal — situação em que uma única ação resulta em múltiplos delitos.

A denúncia foi protocolada e aceita na quinta-feira, dia 26. Com isso, o acusado passa a responder formalmente ao processo criminal. Durante a tramitação, serão ouvidas vítimas, testemunhas e o próprio motorista. Ao final dessa fase, a Justiça deverá decidir se ele será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Entre os elementos incluídos no processo estão gravações que mostram o caminhão parado no município de Xaxim, localizado a cerca de 30 quilômetros de Chapecó. Nas imagens, o motorista aparece tentando controlar um início de incêndio na região dos freios do veículo. Também foi apontado que o tacógrafo do caminhão estava com a verificação do Inmetro vencida desde 15 de agosto de 2025, sendo que esse tipo de aferição deve ocorrer a cada dois anos.

No dia do acidente, o caminhão, carregado com chapas de madeira compensada, desceu descontrolado por uma das avenidas mais movimentadas da cidade e atingiu vários automóveis que estavam parados aguardando a abertura do semáforo. O impacto deixou 20 pessoas feridas.

Ainda segundo as informações do processo, o motorista é proprietário do caminhão e o veículo não possuía seguro. O caso segue em tramitação sob segredo de justiça.

(Foto: Redes Sociais)

 

 

