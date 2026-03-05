Quinta, 05 de Março de 2026
Colisão entre caminhão-guincho e carro deixa criança ferida na ERS-305

Acidente ocorreu nas proximidades da Esquina Tucunduva, em Tucunduva, e criança de 5 anos foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícias
05/03/2026 às 13h35
(Foto: Vinicius Vragas / Tucunduva Mais)

Por volta das 7h da manhã desta quinta-feira (05), em Tucunduva, um acidente de trânsito envolvendo um caminhão-guincho, que rebocava um ônibus adaptado como motorhome, e um automóvel Gol de cor vermelha foi registrado nas proximidades da localidade conhecida como Esquina Tucunduva, na ERS-305.

De acordo com as primeiras informações, o caminhão transportava o veículo motorhome no momento em que ocorreu a colisão com o carro de passeio. No caminhão-guincho e no veículo rebocado não houve registro de feridos.

No entanto, no Gol havia uma criança de 5 anos que acabou sofrendo ferimentos em decorrência do impacto. Ela foi atendida no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros e posteriormente encaminhada para avaliação médica no Hospital Oswaldo Cruz, em Horizontina.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O estado de saúde da criança não foi informado até o momento.

 

 

