Quinta, 05 de Março de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF faz operação contra vazamento ilegal de dados de ministros do STF

Objetivo é esclarecer base não oficial com informações de magistrados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/03/2026 às 10h43
PF faz operação contra vazamento ilegal de dados de ministros do STF
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (5) a Operação Dataleaks, para esclarecer a existência de uma base de dados não oficial abastecida com informações pessoais e sensíveis de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota, a PF disse que a organização criminosa é “especializada na obtenção, na adulteração, na comercialização e na disseminação ilícita de dados pessoais e sensíveis provenientes de bases governamentais e privadas”.

Ao todo, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva, nos estados de São Paulo, de Tocantins e de Alagoas . As ordens partiram do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ministro Alexandre de Moraes é relator de uma investigação sigilosa sobre o tema .

São investigadas suspeitas da prática dos crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, corrupção de dados e lavagem de dinheiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / TJSC)
Justiça Catarinense Há 2 horas

Motorista de caminhão vira réu após acidente que envolveu diversos veículos em Chapecó

Caso ocorreu em janeiro na Avenida Fernando Machado e deixou várias pessoas feridas após caminhão desgovernado atingir carros parados no semáforo
Justiça Há 2 horas

Defesa de Vorcaro pede ao STF provas objetivas de prisão do banqueiro

Advogados alegam não ter acesso a informações que fundamentam prisão

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

STF tem maioria para negar novamente prisão domiciliar de Bolsonaro

Placar está em 3 x 0 para manter ex-presidente na Papudinha
Justiça Há 4 horas

PGR pede arquivamento de inquérito sobre desvio de joias por Bolsonaro

Joias foram entregues pela Arábia Saudita ao então presidente

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

STF tem dois votos para negar novamente prisão domiciliar de Bolsonaro

Julgamento ocorre em ambiente virtual, com voto remoto

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 35°
33° Sensação
1.26 km/h Vento
34% Umidade
47% (0.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
36° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
32° 18°
Segunda
31° 19°
Terça
25° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

Dosimetria: ano eleitoral dificulta análise de vetos polêmicos, aponta consultor
Agricultura Há 26 minutos

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores
Geral Há 41 minutos

Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes
Economia Há 1 hora

Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização
Internacional Há 1 hora

Europa apoia guerra dos EUA e Israel contra Irã; Espanha diverge

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,82%
Euro
R$ 6,11 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,066,89 -3,01%
Ibovespa
180,828,94 pts -2.45%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6967 (04/03/26)
26
47
68
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3627 (04/03/26)
01
02
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias