Operação conjunta das forças de segurança prende três pessoas por tráfico em Três Passos

Uma ação integrada entre a Brigada Militar e a Polícia Civil foi realizada nesta quarta-feira (4) no município de Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A ofensiva, denominada Operação Aliança, teve como foco combater o tráfico de entorpecentes e desarticular pontos utilizados para armazenamento e distribuição de drogas.

A operação contou com a participação de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar e de equipes da Polícia Civil. Durante as diligências, foram executados três mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de três suspeitos e na localização de diversos materiais ligados à atividade criminosa.

Entre os itens apreendidos estão aproximadamente 1,8 quilo de maconha, cerca de 1,173 quilo de cocaína, três balanças de precisão utilizadas para fracionar a droga, uma quantia em dinheiro e uma espingarda de fabricação artesanal.

De acordo com as forças de segurança, a Operação Aliança demonstra a relevância do trabalho conjunto entre as instituições policiais, reforçando o enfrentamento ao tráfico de drogas e contribuindo para a manutenção da segurança e da tranquilidade da população.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp