Quinta, 05 de Março de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Operação conjunta das forças de segurança prende três pessoas por tráfico em Três Passos

Mandados de busca resultaram na apreensão de drogas, dinheiro, balanças de precisão e uma arma artesanal.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 7º BPM
05/03/2026 às 09h27
Operação conjunta das forças de segurança prende três pessoas por tráfico em Três Passos
(Foto: Efetivo 7°BPM)

Uma ação integrada entre a Brigada Militar e a Polícia Civil foi realizada nesta quarta-feira (4) no município de Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A ofensiva, denominada Operação Aliança, teve como foco combater o tráfico de entorpecentes e desarticular pontos utilizados para armazenamento e distribuição de drogas.

A operação contou com a participação de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar e de equipes da Polícia Civil. Durante as diligências, foram executados três mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de três suspeitos e na localização de diversos materiais ligados à atividade criminosa.

Entre os itens apreendidos estão aproximadamente 1,8 quilo de maconha, cerca de 1,173 quilo de cocaína, três balanças de precisão utilizadas para fracionar a droga, uma quantia em dinheiro e uma espingarda de fabricação artesanal.

De acordo com as forças de segurança, a Operação Aliança demonstra a relevância do trabalho conjunto entre as instituições policiais, reforçando o enfrentamento ao tráfico de drogas e contribuindo para a manutenção da segurança e da tranquilidade da população.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Vinicius Vragas / Tucunduva Mais)
Trânsito Regional Há 2 horas

Colisão entre caminhão-guincho e carro deixa criança ferida na ERS-305

Acidente ocorreu nas proximidades da Esquina Tucunduva, em Tucunduva, e criança de 5 anos foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

 (Foto: MB Notícias)
Trânsito Há 22 horas

Acidente envolve carro e caminhão na RSC-472 em Três Passos

Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção, há lentidão ou bloqueio parcial da rodovia. Chove neste momento na região

 Foto: Divulgação
Agressão Há 24 horas

Polícia apura suposta agressão de professora contra aluna na Região Celeiro

De acordo com o registro, a estudante teria sido atingida com um tapa por uma professora

 (Foto: Paulo Marques Notícias)
Ação Policial Há 1 dia

Mandados são cumpridos em centro pastoral e casa de padre em Independência

Documentos, equipamentos eletrônicos e veículos foram recolhidos durante ação da Polícia Civil.

 (Foto: Reprodução / Cidade Regional)
Ação Policial Há 1 dia

Carro furtado é localizado em garagem de prédio residencial em Seberi

Veículo estava escondido em edifício no Bairro Boca da Picada e foi encaminhado à Delegacia para registro e investigação

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 35°
33° Sensação
1.26 km/h Vento
34% Umidade
47% (0.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
36° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
32° 18°
Segunda
31° 19°
Terça
25° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 26 minutos

Dosimetria: ano eleitoral dificulta análise de vetos polêmicos, aponta consultor
Agricultura Há 41 minutos

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores
Geral Há 56 minutos

Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes
Economia Há 1 hora

Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização
Internacional Há 1 hora

Europa apoia guerra dos EUA e Israel contra Irã; Espanha diverge

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +1,01%
Euro
R$ 6,12 +0,50%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,646,12 -3,05%
Ibovespa
180,767,48 pts -2.5%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6967 (04/03/26)
26
47
68
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3627 (04/03/26)
01
02
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias