Acidente envolve carro e caminhão na RSC-472 em Três Passos

A qualquer momento novas informações.

Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção, há lentidão ou bloqueio parcial da rodovia. Chove neste momento na região.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos ou as circunstâncias do acidente.

A ocorrência envolve um carro e um caminhão. O Corpo de Bombeiros Militar está no local realizando o atendimento da ocorrência, com apoio da Brigada Militar, que também atua no controle do trânsito e na segurança da área.,

Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (04), na RSC-472, em Três Passos, nas proximidades da ponte sobre o Rio Turvo, divisa com Tenente Portela.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Agressão Há 8 horas Polícia apura suposta agressão de professora contra aluna na Região Celeiro De acordo com o registro, a estudante teria sido atingida com um tapa por uma professora

Ação Policial Há 9 horas Mandados são cumpridos em centro pastoral e casa de padre em Independência Documentos, equipamentos eletrônicos e veículos foram recolhidos durante ação da Polícia Civil.

Ação Policial Há 10 horas Carro furtado é localizado em garagem de prédio residencial em Seberi Veículo estava escondido em edifício no Bairro Boca da Picada e foi encaminhado à Delegacia para registro e investigação

Trânsito Há 13 horas Projeto de lei propõe transporte de crianças a partir de cinco anos em motocicletas Deputado Paulo Freire Costa defende atualização do Código de Trânsito para adequar segurança à realidade das famílias