Acidente envolve carro e caminhão na RSC-472 em Três Passos

Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (04), na RSC-472, em Três Passos, nas proximidades da ponte sobre o Rio Turvo, divisa com Tenente Portela.
A ocorrência envolve um carro e um caminhão. O Corpo de Bombeiros Militar está no local realizando o atendimento da ocorrência, com apoio da Brigada Militar, que também atua no controle do trânsito e na segurança da área.,
Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos ou as circunstâncias do acidente.
Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção, há lentidão ou bloqueio parcial da rodovia. Chove neste momento na região.
A qualquer momento novas informações.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui
e faça parte do nosso grupo de WhatsApp