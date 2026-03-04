Polícia apura suposta agressão de professora contra aluna na Região Celeiro

A mãe de uma aluna de um município da Região Celeiro registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, junto à delegacia de Tenente Portela, relatando uma suposta agressão contra a filha, que é menor de idade.

O boletim foi encaminhado para a delegacia de Barra do Guarita, a qual atente o município onde teria acontecido a ocorrência.

De acordo com o registro, a estudante teria sido atingida com um tapa por uma professora da rede municipal de ensino de um município da região. O caso passa a ser apurado pelas autoridades policiais, que deverão ouvir as partes envolvidas e analisar os fatos.

A reportagem da Rádio Província entrou em contato com os responsáveis pela escola onde o episódio teria ocorrido.

Os responsáveis informaram que as imagens das câmeras de segurança do educandário serão analisadas. O material deverá ser encaminhado à Polícia Civil para auxiliar na investigação.

A instituição também destacou que somente após a apuração completa irá se manifestar oficialmente sobre o caso. O Conselho Tutelar poderá ser acionado, caso haja necessidade de acompanhamento da situação.

A identidade da menor e dos envolvidos está sendo preservada. A Polícia Civil seguirá com as diligências para esclarecer as circunstâncias do fato. Novas informações deverão ser divulgadas conforme o andamento da investigação.

