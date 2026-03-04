Quarta, 04 de Março de 2026
Mandados são cumpridos em centro pastoral e casa de padre em Independência

Documentos, equipamentos eletrônicos e veículos foram recolhidos durante ação da Polícia Civil.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícias
04/03/2026 às 14h49
(Foto: Paulo Marques Notícias)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu, na manhã desta quarta-feira (04), mandado de busca e apreensão no Centro Pastoral da Comunidade Católica Santa Rosa de Lima e na residência do padre, no município de Independência.

A ação foi coordenada pelo delegado João Vitória Barbato e contou com a participação de policiais da Delegacia de Polícia de Independência e do Setor de Investigação da Delegacia de Polícia de Três de Maio.

Durante as diligências, foram recolhidos documentos, um notebook, um pendrive, além de uma caminhonete Fiat Pulse e uma motocicleta Honda 750C. Todo o material apreendido será encaminhado para análise no decorrer da investigação.

Conforme apurado, o padre responsável pela comunidade está há cerca de três anos atuando na paróquia. Ele está de férias e viajando, não estando presente no momento da operação.

A suspeita que motivou o mandado é a prática de caixa dois. A Polícia Civil não divulgou mais detalhes sobre o caso até o momento.

Mais informações deverão ser repassadas após coletiva de imprensa com o delegado João Vitória Barbato.

 

 

