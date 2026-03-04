Carro furtado é localizado em garagem de prédio residencial em Seberi

A equipe da Força Tática da Brigada Militar recuperou mais um automóvel com ocorrência de furto no município de Seberi. O utilitário, uma Fiat Ducato, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, dia 4, estacionado na garagem de um prédio residencial localizado no Bairro Boca da Picada.

Durante averiguações de rotina, os policiais identificaram a situação irregular do veículo. Após a confirmação do registro de furto, o automóvel foi retirado do local com o auxílio de guincho e apresentado na Delegacia de Polícia para formalização da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

Essa recuperação acontece poucos dias depois de outra operação relevante realizada pela mesma guarnição. Na segunda-feira, os policiais localizaram um galpão na área rural do município onde estavam escondidos outros veículos com registro de furto. Na ocasião, dois suspeitos foram detidos em flagrante.

As recentes ações reforçam o enfrentamento aos crimes contra o patrimônio na cidade e demonstram que as investigações continuam para apurar a possível participação de outros envolvidos.

(Foto: Reprodução / Cidade Regional)

