Homem é preso após furto com arrombamento no CRAS de Iraí

Na manhã desta terça-feira (03/03), a Brigada Militar foi informada pela secretária municipal de Assistência Social sobre um furto qualificado mediante arrombamento ocorrido durante a noite no prédio do CRAS de Iraí. Com base nas informações repassadas, a guarnição iniciou diligências e, com apoio da Polícia Civil, conseguiu identificar o suspeito.



Durante as buscas, um morador relatou que o homem havia corrido em direção a uma área de mata, abandonando um forno micro-ondas, um liquidificador e um carregador. Segundo funcionários do local, também foram furtados um telefone celular e um tablet, que ainda não foram recuperados.



Os policiais realizaram varredura na área indicada e localizaram o suspeito escondido atrás de uma árvore, efetuando a prisão em flagrante. Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado ao hospital para exame de lesões e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Em seguida, foi recolhido ao Presídio Estadual de Iraí, onde permanece à disposição da Justiça.





